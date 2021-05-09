Варшава, , 13:43 — REGNUM По состоянию на 9 мая текущего года в больницах Польши остается лежать 16 156 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения Польши в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Несмотря на то, что третья волна пандемии позади, 16 156 человек по-прежнему находятся в больницах республики с диагнозом COVID-19. Из них 2 138 человек находятся в тяжелом состоянии и используют аппараты искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что количество коек для пациентов с COVID-19 сокращено до 40 тысяч.

«На пике третьей волны пандемии у нас стоял вопрос нехватки мест в больницах. Мы проводили госпитализацию людей в больницы иных регионов — не тех, где они проживают. К счастью, тенденцию удалось переломить», — говорится в сообщении.