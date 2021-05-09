Саранск, , 13:41 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

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Женщина 1940 года рождения была госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 251 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 мая в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 330 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1833 человека.

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