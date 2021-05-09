Тирасполь, , 13:40 — REGNUM Сегодня, 9 мая, в Приднестровье отмечают День Победы. В честь этого великого праздника в столице республики состоялся военный парад.

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В отличие от предыдущих парадов, в 2021 году по главной площади приднестровской столицы прошагали не только парадные расчёты военнослужащих, в которых задействовано порядка 800 человек, но и прошла колонна легендарной техники и вооружения во главе с танком Т-34.

«В строю также БМ-13 («Катюша»), тягачи ЗИС-5, дивизионная пушка образца 1942 года, внедорожник ГАЗ-67, бронеавтомобиль БА-64 — всего восемь единиц», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приднестровья.

Курсанты и офицеры Военного института министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики пронесли вдоль трибун штандарты тринадцати фронтов Великой Отечественной войны. Открыли парад юные барабанщики — воспитанники республиканского кадетского корпуса МВД республики. За ними, чеканя шаг, прошагали суворовцы, воины Почётного караула, отряда специального назначения, студенты Тираспольского юридического института, СОБР «Днестр», пограничники, мотострелки.

Музыкальное сопровождение парада обеспечили военные музыканты оркестра Главного штаба вооружённых сил ПМР.

По завершении движения двенадцати парадных расчетов на площадь вышли артисты Приднестровского государственного театра имени Аронецкой и солисты ВИА МВД «Днестр» с майским вальсом.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский спустился с главной трибуны, чтобы лично поблагодарить командиров воинских частей за службу и отличную подготовку к военному параду.