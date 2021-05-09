Ханты-Мансийск, , 13:39 — REGNUM В Ханты-Мансийске пилотажная группа «Барсы» подняла в небо две тысячи портретов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил местным СМИ вице-президент региональной федерации самолётного спорта Павел Манченко.

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«Бессмертный полк в небе» пройдёт 9 мая над Нефтеюганском и Сургутом, а 10 мая — над Нижневартовском и Мегионом.

Напомним, пилотажная группа «Барсы» базируется в Сургуте. Впервые девушки-пилоты с портретами участников Великой Отечественной войны пролетели над Югрой на самолётах «Як-52» и «Як-54» в 2019 году.