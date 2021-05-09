Калуга, , 13:42 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 мая. Днём ранее, 8 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 542 человек, 1465 человек находятся на лечении, 32 тыс. 757 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 320 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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