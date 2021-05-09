Брянск, , 13:40 — REGNUM Торжественный марш, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Брянске на площади Ленина. Личное участие в шествии приняли 12 ветеранов, сообщили 9 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Почётные гости под аплодисменты зрителей и звуки торжественного марша «День Победы» въехали на площадь на автомобилях. Честь ветеранам отдали парадные расчёты войск Брянского гарнизона и силовых структур. В Брянске проживает 181 ветеран Великой Отечественной войны, однако в силу возраста и здоровья личное участие в торжествах приняли только 12 из них.

«Наша Брянская область внесла свой весомый вклад в общую Победу. Более 200 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной. В брянских непроходимых лесах было сформировано партизанское движение, которое называли Вторым фронтом. Всего было 139 партизанских отрядов, объединенные в 27 бригад, где сражалось более 60 тысяч партизан. Дорогие ветераны, труженики тыла в этот день мы говорим вам огромные слова благодарности за тот подвиг, который вы свершили во имя нас ныне живущих, за мощь и величие родной страны», — поздравил присутствующих губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Торжественный марш принял военный комиссар Брянской области, генерал-майор Андрей Соломенцев. В парадном строю прошли военнослужащие, пограничники, сотрудники Росгвардии и силовых структур, кадеты и юнармейцы. В составе механизированной колонны зрители увидели боевые колёсные плавающие машины БТР-80, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, миномётные комплексы 2С11 «Сани», гаубицы и другую технику.