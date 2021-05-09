Ташкент, , 13:38 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Победы, сообщили 9 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава государства совместно с другими участниками мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости». Мирзиёев напомнил, что из Узбекской ССР на фронт ушли 2 млн человек, погибли более 500 тыс. человек.

«Это не просто обычные цифры. Они вобрали в себя безмерную скорбь и горе в сердцах наших матерей, бабушек, отважных и мужественных отцов, а также всего нашего народа», — сказал президент.

Он отметил, что в настоящее время ведется составление списка из двух миллионов жителей УзССР, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

«Сегодня пришло время создать полную электронную базу данных об участниках войны в нашей стране», — сказал глава государства. Он добавил, что Узбекистану необходимо изучить опыт России, Белоруссии и Казахстана в этом вопросе. Мирзеёв поручил правительству создать электронную базу данных.