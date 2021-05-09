Симферополь, , 13:36 — REGNUM Парад Победы к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов состоялся 9 мая в Симферополе, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым. Жители Симферополя услышали поздравление президента РФ с Днём Победы — прямая трансляция была включена на уличных экранах столицы Крыма. Также крымчан поздравили власти региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Дорогие наши ветераны, уважаемые партизаны и подпольщики, труженики тыла, уважаемые крымчане! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Перед нами стоит важная задача по сохранению и передаче памяти о тех, кто не вернулся с фронтов, и заботе о ветеранах, доживших до сегодняшних дней. Они — живой пример героизма, о котором должны знать последующие поколения, чтобы никто не мог исказить и сфальсифицировать историю нашего народа. Еще раз поздравляю всех с праздником! Слава советскому народу-победителю! Да здравствует Россия!» — добавил Аксёнов.

В параде приняли участие парадные расчёты роты барабанщиков крымского кадетского корпуса, офицеров управления 22-го Армейского корпуса, военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны, 127-й отдельной бригады разведки, 8-го артиллерийского полка, 68-го отдельного морского инженерного полка, 1096-го зенитного ракетного полка. Также были представлены парадные расчёты отдельного разведывательного отряда Национальной гвардии «Русь», курсантов крымского филиала Краснодарского университета МВД России, парадный расчёт войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», парадный расчёт МЧС России, юнармейцев, казаков-кадетов. В механизированной колонне прошли 57 единиц военной и специальной техники — бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80, 150-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», системы реактивного залпового огня «Град», 122-миллиметровые гаубицы «Д-30», противотанковый комплекс «Хризантема-С», боевые машины «Оса», «Стрела-10» и новейшие зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С».