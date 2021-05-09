Саранск, , 13:36 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 330 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 18 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 246 жителей Мордовии. 251 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1833 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 418 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1970 человек.