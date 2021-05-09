София, , 13:34 — REGNUM

В столице Болгарии Софии в акции «Бессмертный полк» приняли участие несколько сотен человек, сообщает 9 мая ТАСС.

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Акция началась у памятника Неизвестному Солдату в центре города, где состоялась церемония возложения венков и цветов.

Завершилось шествие «Бессмертного полка« у памятника Советской армии, где прошли митинг и праздничный концерт.

« Победу надо помнить, помнить всегда. И именно это я хочу пожелать новым поколениям. Не забывайте о тех, кто отдал свои жизни за мирное настоящее », — сказал житель блокадного Ленинграда, председатель Болгарского совета российских ветеранов ВОВ Игорь Завьялов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кишинёве 9 мая началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Мероприятие организовал национально-координационный комитет «Победа». Колонну возглавил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон. В акции принял участие посол России в Молдавии Олег Васнецов.

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