Минск, , 13:35 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии сохранено спокойствие и потому жителям республики не нужно беспокоиться за свое будущее, а также за будущее своих детей и внуков. Об этом 9 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления у монумента Победы в Минске, которое транслировали государственные телеканалы страны

«Я обращаюсь к вам, тем, кто насторожился в связи с последними событиями. Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее», — сказал белорусский лидер и добавил, что он хотел бы, чтобы эти слова услышали «не только в Белоруссии, но там… вы знаете кто».

Также Лукашенко подчеркнул, что для сохранения страны, ее суверенитета и независимости необходимо сплотиться, как это делали советские воины во время Великой Отечественной войны «и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом».

Кроме того, белорусский лидер указал, что после событий минувшего года и того, что Белоруссии обещают в году нынешнем, «мы несколько, откровенно говоря, перенапрягли наше общество».

«Может кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может кто-то вообще в это перестал верить. Я обращаюсь к вам: тем, кто не верит. Запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить на своей земле, я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сохранит память о Великой Отечественной войне, чествуя свои символы и отвергая символику коллаборационистов.