Пекин, , 13:30 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые вышел на второе место по поставкам в страны Западной Европы по итогам первого квартала 2021 года, заявил вице-президент Xiaomi Group Цзэн Сюэчжун. Об этом сообщает портал CnTechPost.

За первые три месяца 2021 года Xiaomi удалось нарастить поставки смартфонов в страны Западной Европы на 85% в годовом исчислении. Благодаря этому китайский производитель обошёл компанию Apple и вышел на второе место по объёму поставок.

Лидерство на рынке Западной Европы удерживает южнокорейская компания Samsung. В четвёрку крупнейших поставщиков впервые вошла компания Oppo, нарастившая за год поставки на 197%. Поставки компании Huawei упали на 80%, из-за чего она опустилась на пятое место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество смартфонов с поддержкой связи 5G по итогам первого квартала 2021 года поставила американская компания Apple.

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