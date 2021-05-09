Новосибирск, , 13:29 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 9 мая, заложили первый камень стелы «Город трудовой доблести». Стела будет установлена на площади имени Калинина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы все вместе проделали большую работу в прошлом году. И дело даже не только в том, что было поднято огромное количество исторических архивных документов, подготовлено всё необходимое для принятия решения о присвоении Новосибирску долгожданного звания «Город трудовой доблести». Особенно важно, что мы всколыхнули тысячи и тысячи людей. Сотни тысяч новосибирцев влились в движение по поддержке общей инициативы по присвоению этого звания: трудовые коллективы, десятки руководителей, тысячи сотрудников заводов, вспомнили — какое героическое прошлое за их плечами, и какую они несут ответственность за будущее своих предприятий», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что нужно сделать всё возможное, чтобы на месте закладки камня как можно быстрее появился символ, достойный трудового подвига Новосибирска в 1941—1945 гг.