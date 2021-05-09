Москва, , 13:31 — REGNUM В первом квартале 2021 года в России было заключено почти 54 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом на долю легковых машин в первом квартале пришлось 59% от общего объёма всех лизинговых сделок. В общей сложности таких сделок было заключено 31,8 тыс. экземпляров (+9%).

Что же касается аналогичных сделок в сегменте легкой коммерческой техники (LCV), то их число выросло на 8%, до 7 тыс. штук. Среди грузовых машин, которым принадлежит около четверти всего объема, рост лизинга был самым большим (+32%). В общей сложности лизинговыми компаниями в России было заключено 13,8 тыс. сделок.

Однако в сегменте автобусов в прошлом квартале наблюдалось падение лизинговых сделок на 13%, до 1,3 тыс. штук.

Напомним, в прошлом году в РФ было заключено около 227 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту. Это на 2% больше, чем в 2019 году. При этом более половины сделок (60%) было заключено на легковые автомобили.

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