Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM По Театральной площади в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более трёх тысяч человек. За военным парадом вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наблюдал донской губернатор Василий Голубев.

Колонна боевой техники Donland.ru

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Чеканили шаг в парадном строю на Театральной площади более трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств, кадеты, юнармейцы. Затем зрители понаблюдали за колонной боевой техники и вооружения.

Завершили парад Победы демонстрационным полётом авиации. В небо взмыли 45 воздушных судов.

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