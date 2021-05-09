Ростов-на-Дону, 9 мая 2021, 13:26 — REGNUM По Театральной площади в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более трёх тысяч человек. За военным парадом вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наблюдал донской губернатор Василий Голубев.

Колонна боевой техники
Колонна боевой техники
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Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Военный парад в Ростове-на-Дону
Donland.ru
Авиация в небе над Ростовом-на-Дону
Donland.ru
Военный парад в Ростове-на-Дону
Donland.ru
Авиация в небе над Ростовом-на-Дону
Donland.ru
В параде Победы приняли участие более трёх тысяч человек
Donland.ru

Чеканили шаг в парадном строю на Театральной площади более трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств, кадеты, юнармейцы. Затем зрители понаблюдали за колонной боевой техники и вооружения.

На Театральной площади Ростова-на-Дону
Donland.ru
9 мая. День Великой Победы
Donland.ru
Колонна боевой техники
Donland.ru
Барабанщицы Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова
Donland.ru
На Театральной площади Ростова-на-Дону
Donland.ru
Колонна боевой техники
Donland.ru
На Театральной площади Ростова-на-Дону
Donland.ru
На Театральной площади Ростова-на-Дону
Donland.ru

Завершили парад Победы демонстрационным полётом авиации. В небо взмыли 45 воздушных судов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону начинается парад Победы