На параде Победы в Ростове-на-Дону маршем прошли почти 3 тысяч человек
Ростов-на-Дону,
9 мая 2021, 13:26 — REGNUM По Театральной площади в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более трёх тысяч человек. За военным парадом вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наблюдал донской губернатор Василий Голубев.
Колонна боевой техники
Donland.ru
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Чеканили шаг в парадном строю на Театральной площади более трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств, кадеты, юнармейцы. Затем зрители понаблюдали за колонной боевой техники и вооружения.
Завершили парад Победы демонстрационным полётом авиации. В небо взмыли 45 воздушных судов.
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История вопроса
День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.