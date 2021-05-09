Иваново, , 13:26 — REGNUM Праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят в Ивановской области 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Поздравляю всех жителей нашей области с Днем Великой Победы. В этом году мы впервые встречаем этот праздник в новом статусе — Город трудовой доблести. Еще раз хочу поблагодарить всех жителей Ивановской области, в особенности ветеранов, которые поддержали эту инициативу. С Днем Победы!», — поздравил жителей региона губернатор Станислав Воскресенский.

Также губернатор по телефону поздравил десятерых участников и инвалидов Великой Отечественной войны из разных районов Ивановской области. Праздничные наборы и личные поздравления от губернатора ветеранам участникам Великой Отечественной войны передают 200 добровольцев движения «Волонтеры Победы» и штаба «Мы вместе», их получат 247 участников Великой Отечественной войны.

9 мая глава региона вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов, военнослужащими и представителями общественности возложил венки и цветы к памятнику Воину-освободителю, памятному знаку жителям блокадного Ленинграда и мемориалу Скорбящей Матери в местечке Балино. К Вечному огню у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте в Иванове военнослужащие Ивановского гарнизона возложили гирлянду. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.

В регионе проходит целый ряд акцией в онлайн и офлайн-формате. Так, в рамках акции «Палисадник Победы» волонтеры разбивают цветники перед окнами участников Великой Отечественной войны, во дворах, где живут участники войны, артисты художественных коллективов исполняют песни военных лет. В рамках акции «Телефон ветерану» добровольцы по вручают ветеранам мобильные телефоны со специальной «тревожной» кнопкой для экстренной связи с социальными службами, медицинским учреждением или волонтерами и с бесплатной безлимитной связью. В рамках традиционной акции «Письмо Победы» любой желающий может написать ветерану письмо и направить с помощью сайта волонтерыпобеды. рф либо передать через активистов движения.

С 15:00 на всех рекламно-информационных экранах города Иваново, интернет-порталах Известно.ру, Ивановоонлайн, на портале 2021.polkrf.ru стартует онлайн-шествие «Бессмертный полк» — от Ивановской области для участия в акции было направлено более 8,5 тыс. заявок. Завершатся праздничные мероприятия салютом в центре Иванова в 22:00.

В годы Великой Отечественной войны из Ивановской области на фронт ушли свыше 400 тысяч человек, каждый четвертый не вернулся. На фронтах сражались семь ивановских дивизий, 158 ивановцев удостоены звания Героя Советского Союза, 22 воина награждены орденом Славы трех степеней. Для фронта ивановскими текстильщиками было произведено 90% ткани, выпущенной в стране. Женщины и дети выхаживали раненых в госпиталях, приютили более ста тысяч беженцев, 30 тысяч детей из блокадного Ленинграда. В 2020 году Иваново вошел в число 20 городов, которые были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».