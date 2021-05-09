Саратов, , 13:39 — REGNUM В Саратове в музее боевой и трудовой славы 9 мая представили макет самолета-истребителя Як-3. В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители общественных организаций и губернатор региона Валерий Радаев.

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Макет Як-3 изготовлен на основе оригинальных схем и чертежей на производственной базе «Макет РФ» в городе Уфе. Во время посещения музея губернатор пообщался со школьниками, расспросил их о впечатлениях и отметил, что очень важно помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, помнить о земляках-саратовцах, защищавших Родину.

За годы Великой Отечественной войны на Саратовском авиационном заводе выпустили свыше 13,5 тыс. истребителей Як-1 и Як-3. Первый самолёт, приобретённый на средства сельчан, поднялся с саратовского аэродрома в сентябре 1942 года. Всего жители Саратовской области отправили на фронт 1525 самолетов, построенных на собственные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заводском районе Саратова 9 мая прошла церемония закладки камня на месте стелы «Город трудовой доблести».

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