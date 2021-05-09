Джакарта, , 13:24 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа было зарегистрировано 3922 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По состоянию на 9 мая 2021 года в Индонезии выявили 1 713 684 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в стране смогли 4360 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 1 568 277 человек.

В период с 8 по 9 мая 2021 года в Индонезии от COVID-19 скончались 170 человек. Всего эпидемия унесла жизни 47 012 человек.

В стране сокращается число активных случаев COVID-19. В настоящее время в Индонезии насчитывается 98 395 активных случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: На индонезийском острове обнаружены случаи мутации коронавируса