Москва, , 13:22 — REGNUM С годами символ победы в обществе только укрепляются и праздник 9 Мая становится все более значимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы от «Единой России», член президиума Генсовета партии Сергей Боярский.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

По его словам, это видно и по молодёжи, и по вовлеченности самых разных общественных структур:

«Очень много создается красивых, интересных акций, в которых участвуют все больше и больше людей. Жалко, что мы остались без «Бессмертного полка» в этом году — пандемия коронавируса сыграла свою роль, — но я уверен, что мы сможем восполнить это в будущем. Пока же очень много акций проводится в онлайн, много по-настоящему правильных, патриотических мероприятий — прекрасный праздник!

Нашим недоброжелателям очень хотелось бы, чтобы со временем острота восприятия трагедии войны уходила, но они не дождутся, потому что для нас это — абсолютно святые вещи».