Москва, , 13:22 — REGNUM Военнослужащие, которые принимали участие в параде, состоявшемся 9 мая на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отлично справились с поставленными задачами. Об этом журналистам заявил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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«Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но, главное, настрой», — отметил он.

По его словам, верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Серей Шойгу дали параду высокую оценку.

«По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны», — заявил журналистам главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Он также добавил, что удалось узнать и мнение ветеранов.

«Они сказали, что им все очень понравилось», — сказал главком.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве состоялись все три части парада, в том числе авиационная. По брусчатке Красной площади маршировали пешие парадные расчёты, прошли колонны военной техники. В финале оркестр исполнил песню «Победа остаётся молодой», и под марш «Прощание славянки» военная техника и пешие расчёты покинули Красную площадь.

Всего в военном параде по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тыс. человек.