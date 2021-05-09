Вашингтон, , 13:22 — REGNUM На аукционе в США продана игровая форма баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в сезоне 1982/83 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом 9 мая сообщает USA Today.

Отмечается, форма ушла с молотка за $1,38 млн. Это рекордная сумма, за которую удалось продать форму Майкла Джордана.

В сезоне 1982/83 Джордан играл за команду университета Северной Каролины. Тогда его команда победила в финале NCAA команду университета Хьюстона со счётом 54:52.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз». В каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP).