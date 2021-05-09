Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Вечером 9 мая 2021 года в Екатеринбурге запустят праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организуют сразу в трёх частях города. Ключевой площадкой станет, традиционно, акватория городского пруда со стороны стадиона «Динамо». Также праздничные залпы прогремят в небе над Преображенским парком в Академическом и Летним парком на Уралмаше.

Фейерверк начнётся в 22:30. Будет произведено 30 залпов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге организовали проект «Вспомним всех поимённо», благодаря которому горожане могут подробнее узнать о героическом прошлом своих предков-фронтовиков.

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