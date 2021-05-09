Ереван, , 13:27 — REGNUM Жители Армении ‑ и молодёжь, и пожилые люди — по-особенному относятся к Дню Победы. Об этом посол России в Армении Сергей Копыркин заявил 9 мая журналистам во время торжественной церемонии возложения цветов к могилам советских воинов на кладбище Тохмах в Ереване.

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«В Армении отношение к празднику Победы на другом уровне, как для людей старшего поколения, так и для молодых людей и детей, которые на праздник приходят с портретами своих дедов и бабушек», — сказал российский дипломат.

Он выразил сожаление, что уже второй год из-за пандемии в Ереване не проводят шествие «Бессмертного полка». В 2019 году, по его словам, эта акция потрясала.

Ветеранов Великой Отечественной войны Копыркин назвал живым примером «твёрдости духа, беззаветного служения своей родине и народу». Главный урок Победы, добавил он, это то, что «сообща можно решить любую задачу».

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