9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Авиация Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа 9 мая в назначенное время появилась над центром Северной столицы в ходе военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Над Дворцовой площадью в парадном строю строю прошли 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации. На одном из вертолётов находилась фотокорреспондент ИА REGNUM.

Борт вертолёта с портретами фронтовиков — родственников лётчиков Дарья Драй © ИА REGNUM

Летчик воздушной части парада с портретом родственников, участников войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушную часть парада Победы открыл самый большой в мире транспортный вертолёт Ми-26. За ним пролетели звенья многоцелевых транспортно-боевых вертолётов Ми-8.

Затем в небе появились хищные очертания ударных вертолётов армейской авиации Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Вслед за вертолётами пришло время самолетной части авиапарада. Военно-транспортную авиацию представляли самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

В составе тактической авиационной группы над центром Петербурга прошли многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С и Су-30СМ, успешно применявшиеся для подавления террористов в Сирии истребители-бомбардировщики Су-34, а также тяжелые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

«Взлёты оперативно-тактической авиации проходили с оперативных аэродромов Республики Карелия. Экипажи армейской авиации осуществляли вылеты с аэродрома г. Пушкина (Санкт-Петербург)», — отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Полный фоторепортаж с борта вертолёта Ми-8 будет опубликован позже в течение Дня Победы.

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть военного парада военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

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