Сакраменто, США, , 13:16 — REGNUM Американская актриса и модель Тоуни Китэйн, известная по участию в телесериале «Санта-Барбара», скончалась в Калифорнии на 60-м году жизни. Об этом 9 мая сообщает газета The New York Times со ссылкой на дочь актрисы.

При этом причина смерти Тоуни Китэйн не уточняется.

Отметим, актриса и модель Тоуни Китэйн родилась в Сан-Диего в 1961 году и с начала 1980-х годов стала активно сниматься в кино на телевидении. Играла роли в таких фильмах, как «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984) и «Мальчишник» (1984). В то же время, наибольшую популярность актрисе принесли роль в телесериале «Санта-Барбара» (в 1984 году), а также участие в нескольких видеоклипах рок-группы «Whitesnake».