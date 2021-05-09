Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 мая выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 112 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 104 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 100 человек, всего выздоровели с начала пандемии 110 559 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 17 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3304 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время является 1241 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 8 мая в регионе проведено 2 591 630 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4959 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился до показателя 102,1.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,77. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 8 мая остаются свободными 31% коек инфекционного профиля.