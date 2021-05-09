Ливерпуль, Великобритания, , 13:12 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 31-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. А на 90-й минуте полузащитник Тьяго Алькантара увеличил преимущество «Ливерпуля».

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 57 очков. «Саутгемптон» с 37 очками идёт на 16-м месте.

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