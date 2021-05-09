Москва, , 13:11 — REGNUM Состоявшийся в Москве парад Победы заслужил похвалы со стороны президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось», — сказал Салюков.

По его словам, участники парада на «отлично» справились с поставленными задачами: «Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но главное — настрой».