Самара, , 13:10 — REGNUM Мемориал «Генералам земли Самарской» открыли в Самаре. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что памятник был установлен около штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии в честь высших офицеров участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы проживали в регионе. Его торжественное открытие состоялось после парада Победы в Самаре.

«Дорогие земляки! сегодня в этот радостный, в этот светлый и святой день мы открываем в столице нашего региона еще один мемориал. Это продолжение системной работы, которая ведется на Самарской земле по увековечиванию памяти солдат, защитников Отечества — от рядового до полководца. Эта память в наших сердцах. И конечно, мы обязаны передать эту священную память о беспримерном подвиге дедов и прадедов, защищавших нашу Родину на фронте, ковавшим Победу здесь, в тылу», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что на мемориале, который был выполнен скульптором Константином Фоминым, нанесены 179 фамилий генералов участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов государственной безопасности, служивших на самарской земле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в параде Победы в Самаре приняли участие более двух тысяч военнослужащих и представителей силовых структур.