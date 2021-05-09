Краснодар, , 13:09 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 92 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 мая, сообщалось о 97 новых случаях заражения за сутки.

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»В Краснодаре выявили 18 случаев, в Сочи — 15, в Анапе — девять. В Лабинском районе заболели восемь человек, в Геленджике — семь, в Крымском и Приморско-Ахтарском районах — по пять. Четыре новых пациента в Абинском районе, три — в Динском», — уточнили в оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе коронавирус подтверждён у 46 365 человек, 40 857 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2774 человека с COVID-19. Лечение в ковид-стационарах на 9 мая продолжает 1081 человек, в том числе 68 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО.