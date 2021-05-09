Пенза, , 13:14 — REGNUM В Пензе на площади Ленина 9 мая организован кинопоказ под открытым небом. Любители советского кино могут посмотреть на большом экране фильмы «Горячий снег», «Судьба человека», «Они сражались за Родину».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Киномарафон стартовал в 13:00 и завершится в 22:00 (мск). Вход для всех желающих свободный, сообщает пресс-служба городской администрации.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на площади Ленина и на улице Пушкина ввели временную схему организации дорожного движения. Ограничения введены в целях безопасности горожан в период проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

Читайте также: В Пензе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Читайте также: Врио губернатора Пензенской области поздравил жителей с Днём Победы