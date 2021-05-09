Севастополь, , 13:08 — REGNUM В Севастополе состоялся парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По традиции колонна войск севастопольского гарнизона двинулась по главной улице города-героя 9 мая в 10:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Восстановленный Т-34, который был задействован в Крымской освободительной операции 1944 года и поставлен на ход благодаря труду военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота, в четвёртый раз прошёл мимо праздничных трибун с ветеранами Великой Отечественной войны. Также в составе военной механизированный колонны — береговые ракетные комплексы «Бастион» и радиолокационные «Монолиты», пусковые установки С-400 «Триумф», зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня «Град», гаубицы Д-30 и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Открывали смотр расчёты войск Севастопольского гарнизона. Парадным строем прошагали около 20 рот и батальонов. В числе участников парада — офицеры органов управления Черноморского флота, морские пехотинцы, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы.

Также в 10:00 был дан «Гудок Победы» — два протяженных, один длинный как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

После завершения парада состоялась патриотическая акция «Эскадра памяти». Торжественный выход из бухты совершили парусные суда во главе с фрегатом «Херсонес».

В этот день на площадях Нахимова и Ушакова работает полевая кухня, и все желающие смогут попробовать полевую кашу.

В полдень на Матросском бульваре и площади перед театром имени Луначарского состоялся арт-проект «Победный вальс», «Рио-Рита — радость Победы». Прекрасным дополнением к танцевальным композициям стали накомые и любимые уже несколькими поколениями песни: «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», «Как молоды мы были…», «Севастопольский вальс» и многие другие.

В 17:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и приглашенных звезд российской эстрады, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Завершится день большим праздничным салютом.