Одесса, Украина, , 13:06 — REGNUM В Одессе неонацисты на акции «Бессмертный полк» попытались вырвать портрет с георгиевской лентой, спровоцировав массовую драку. Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

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Инцидент произошел на Аллее Славы. В конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые задержали женщину с портретом.

Как сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в 2014 году в Киеве украинских националистов, неонацисты, прославляющие пособников нацизма Степана Бандеру и Романа Шухевича, получили практически неограниченную свободу.

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