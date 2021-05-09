Воронеж, , 13:04 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 9 мая. Накануне, 8 мая, сообщалось о 139 новых носителях инфекции.

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Также 137 человек за последние сутки признаны выздоровевшими после ковида. Скончались ещё три человека с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего на 9 мая в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 81 881 человек. Выздоровели 77 278 пациентов. Жертвами новой инфекции и осложнений после неё стали 3 288 человек.