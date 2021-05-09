Ульяновск, 9 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ульяновске сегодня, 9 мая, прошло возложение цветов к Вечному огню и состоялся парад Победы с участием более 1 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulmeria.ru На параде Победы в Ульяновске

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На площади 30-летия Победы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В мэрии города отмечают, что в честь подвига воинов-земляков, отдавших свои жизни за Родину, участники мероприятия возложили гирлянду памяти и венки, а также почтили их память минутой молчания.

В ходе выступления труженик тыла Николай Исаков пожелал «всем ветеранам долгих лет жизни»:

«Этот праздник для меня — сама жизнь, победа, доставшаяся очень дорогой ценой. Необходимо чтить и помнить эту победу и воспитывать молодое поколение со знанием великой истории своих предков».

После этого на Соборной площади состоялся парад Победы, в котором приняли участие более 1 тыс. человек. В частности, торжественным маршем прошли расчёт межвидового регионального окружного учебного центра войск связи, военнослужащие 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, представители правоохранительных структур, курсанты авиационного института, суворовцы и ветераны боевых действий «Боевое братство».

На автомобилях УАЗ «Патриот» по площади провезены флаги предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны работали на территории области и принесли трудовую славу региону. Напомним, что в 2020 году указом президента России Владимира Путина город Ульяновск был удостоен почётного звания «Город трудовой славы».

Парад завершился выступлением творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских встретился с ветеранами — 96-летним Василием Потаповичем Кареловым и 97-летним Фёдором Никифоровичем Серебряковым. Напомним, что в тот же день в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков»: он посвящён советскому солдату-победителю.