Рига, , 13:14 — REGNUM Жители Латвии лишены возможности самостоятельно возложить цветы к памятнику советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Для венков и цветов предусмотрены специальные столы, сообщает 9 мая ТАСС.

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Принесённые людьми венки и цветы к памятнику относят волонтёры. Прямой доступ к монументу перекрыт полицией, вокруг установлены ограждения. Согласно заявлениям властей, это сделано из санитарных соображений.

Депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие» Константин Чекушин отметил, что попытка властей «изуродовать праздник» не стала неожиданностью. Прежде люди всегда шли по центральной аллее парка, чтобы спокойно возложить цветы, теперь же всё сделано для того, чтобы запугать и оттолкнуть их, добавил он.

«Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах», — сказал Чекушин.

Публичные мероприятия в День Победы в Риге в этом году запрещены.

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