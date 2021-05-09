Ташкент, , 13:03 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года автопроизводители Узбекистана экспортировали транспортные средства на сумму $87,4 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Основным импортером узбекистанских автомобилей стал Казахстан, на долю которого пришлось 94,5% от общего объема экспорта, н Украину — 1,7%, Афганистан — 1,5%. Транспортные средства также поставляли в Киргизию, Азербайджан, Россию и Таджикистан.

За отчетный период автопроизводители Узбекистана выпустили 12,7 тыс. автомобилей Cobalt, Damas — 12,1 тыс., Lacetti Gentra — 8,4 тыс., Nexia T-250 — 7 тыс., Labo — 2,6 тыс., Spark — 1,8 тыс.

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