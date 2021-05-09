Манчестер, Великобритания, , 13:01 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:2.

На 44-й минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. А спустя три минуты форвард «горожан» Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти, его удар в стиле Паненки отбил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

Во втором тайме футболисты «Челси» смогли забить дважды и вырвать победу. Отличились полузащитник Хаким Зиеш на 63-й минуте и защитник Маркос Алонсо на 92-й.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 80 очков. «Челси» с 64 очками идёт на третьем месте.

Отметим, что «Челси» и «Манчестер Сити» встретились в третий раз за сезон. В первом круге АПЛ победу одержал клуб из Манчестера (3:1), в полуфинале Кубка Англии победу добыл «Челси» (1:0). 29 мая команды сыграют в финале Лиги чемпионов.