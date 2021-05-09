Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Администрация WhatsApp не будет ограничивать функции мессенджера для пользователей, которые не примут новое пользовательское соглашение в течение нескольких недель после ранее установленного срока. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Новое пользовательское соглашение WhatsApp вступит в силу 15 мая. Ранее администрация мессенджера объявила, что ограничит функционал сервиса для пользователей, которые не примут новых правил.

Сейчас в WhatsApp уточнили, что ограничение функционала произойдёт через несколько недель после 15 мая. Точная дата не называется.

В течение этого времени пользователи, не принявшие нового соглашения, будут получать соответствующее уведомление. Через несколько недель они лишатся возможности получать звонки и уведомления в мессенджере.

Ранее в WhatsApp планировали обновить пользовательское соглашение в начале 2021 года. Эти сроки были сдвинуты из-за недовольства пользователей новыми условиями, предусматривающими возможность передачи информации другим сервисам компании Facebook.

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