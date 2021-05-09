Баку, , 13:02 — REGNUM Цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, находящемуся в центре Баку, возложил в 76-ю годовщину победы Советского Союза в Великой Отечественной войне президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Традиционно Алиев встречался с ветеранами войны у мемориала Асланову, который погиб в январе 1945 года в боях за освобождение Прибалтики, однако из-за пандемии второй год подряд День Победы отмечают без массовых мероприятий.

Также ветеранов войны поздравила первая леди Азербайджана — Мехрибан Алиева.

«Проявив беспримерный героизм, мужество, непоколебимость и доблесть, вы обеспечили наше мирное будущее. Мы всегда будем хранить верность вашему героическому наследию и передадим его из поколения в поколение. Мы вас очень любим, мы гордимся вами!» — написала она на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске в честь 76-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.