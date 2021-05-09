Сеул, 9 мая 2021, 13:01 — REGNUM Автопроизводитель KIA вывел в Южной Корее на тесты модернизированную версию большого седана K9 (K900). Снимки с автомобилем размещены на сайте Naver Namcha Cafe.
В компании будущая новинка позиционируется, как прямой конкурент модели BMW 7-Series.
Обновленный K9 судя по полученным фото будет иметь большую хромированную радиаторную решётку, суженные фары головного света, доработанные бамперы, а также светодиодный моноблок задних фонарей. Также авто получит иную линию остекления и измененный логотип марки.
На данный момент известно, что в моторной гамме будет присутствовать 3,8-литровый атмосферный двигатель и турбоагрегат на 3,3 литра.
Премьера автомобиля запланирована на лето 2021 года.
Напомним, официальный дебют автомобиля KIA Sportage состоится в первой половине июня нынешнего года. Одновременно с премьерой модели на неё начнётся приём заказов.
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