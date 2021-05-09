Сеул, 9 мая, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Автопроизводитель KIA вывел в Южной Корее на тесты модернизированную версию большого седана K9 (K900). Снимки с автомобилем размещены на сайте Naver Namcha Cafe.

Naver Namcha Cafe Модернизированная версия большого седана KIA K9 (K900)

В компании будущая новинка позиционируется, как прямой конкурент модели BMW 7-Series.

Обновленный K9 судя по полученным фото будет иметь большую хромированную радиаторную решётку, суженные фары головного света, доработанные бамперы, а также светодиодный моноблок задних фонарей. Также авто получит иную линию остекления и измененный логотип марки.

На данный момент известно, что в моторной гамме будет присутствовать 3,8-литровый атмосферный двигатель и турбоагрегат на 3,3 литра.

Премьера автомобиля запланирована на лето 2021 года.

Напомним, официальный дебют автомобиля KIA Sportage состоится в первой половине июня нынешнего года. Одновременно с премьерой модели на неё начнётся приём заказов.

Читайте также: Компания KIA представит новый компактвэн