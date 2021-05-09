Саратов, , 12:59 — REGNUM В Заводском районе Саратова 9 мая прошла церемония закладки камня на месте стелы «Город трудовой доблести». Участие в мероприятии приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ветераны и труженики тыла.

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В приветственной речи глава региона заявил, что в этот священный день закладывается первый камень в основание стелы, призванной увековечить подвиг тружеников во время Великой Отечественной войны. Год назад решением президента страны Владимира Путина Саратову было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Саратовцы доблестно сражались на фронтах и трудились в тылу, вклад земляков в Победу огромный. Многие саратовские заводы и учреждения были удостоены государственных наград, десятки тысяч работников награждены медалями и орденами. «Мы бережно храним светлую память о тружениках войны, продолжаем их дело в мирное время», — добавил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность почётное звание Российской Федерации в 2020 году было присвоено городу Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

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