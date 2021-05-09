Москва, , 12:57 — REGNUM Число случаев заболевания COVID-19, подтверждённых в России за неделю, оказалось меньше 60 тыс. впервые с сентября 2020 года. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Так, за период с 2 по 9 мая в России зафиксировали 57 007 случаев заболевания, тогда как неделей раньше их было 60 686. Снижение составило 6%.

Вместе с тем новых случаев инфицирования пока больше, чем выздоровлений. За последнюю неделю выздоровели 52 210 человек.

В Москве новых заболевших также стало меньше, но число инфицированных пока превышает число выздоровевших. Вирус за неделю нашли у 17 670 человек, а выздоровели 13 711 человек.

Смертей среди заразившихся коронавирусом стало меньше. За неделю число летальных случаев снизилось с 2 630 до 2 464.

Пациентов, которые лечатся от инфекции в настоящее время, за неделю стало больше на 2333 человека. Сейчас их 270 804. Это максимальное значение с 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 мая в России выявили 8419 случаев заражения коронавирусом.

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