Ижевск, 9 мая, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В столице Удмуртии, Ижевске, удостоенном звания «Город трудовой доблести», завершился парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде в этом году смогли принять участие 34 ветерана, узника концентрационных лагерей и жителя блокадного Ленинграда. Также места на трибуне почёта заняли труженики тыла.

Пресс-служба правительства Удмуртии

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Шествие открыли сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний по республики, которые под песню на музыку А. Александрова и слова В. Лебедева-Кумача «Священная война» пронесли флаг Российской Федерации и знамя Победы.

Традиционно в параде приняли участие барабанщики Колледжа государственной и муниципальной службы в Ижевске. В составе пеших колонн перед почетной трибуной прошли сотрудники силовых подразделений, студенты, кадеты, участники патриотических клубов.

Механизированную часть парада представили Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и Ижевский электромеханический завод «Купол», включив в состав колонны самоходную установку «Шилка». На заводе «Аксион» для неё было освоено производство счетно-решающих приборов. Установка применялась во многих боевых конфликтах, начиная с 50-х годов XX века.

ИА REGNUM напоминает, глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе торжественного парада, посвящённого Дню Победы, приветствовал участников праздничного шествия, ветеранов и жителей республики. Он напомнил, что около 400 тыс. уроженцев республики сражались на фронтах Великой Отечественной. Всем жителям и гостям республики Бречалов пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба, заботы и внимания близких.

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