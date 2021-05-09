Москва, 9 мая 2021, 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал высокую оценку прошедшему на Красной площади параду, посвящённому 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
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По данным СМИ, глава государства ответил на вопрос, как ему парад.
«Отлично», — процитировала президента газета.
Напомним, 9 мая в Москве прошёл парад Победы. Почётным гостем на нём стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Торжественная часть завершилась возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.