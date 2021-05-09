9 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 14:38 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о том, что реально рабочих рук сейчас в России не хватает в целых отраслях экономики, и поэтому власти делают всё, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя в стране комфортно, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

»Мигранты приезжают и любой работы не чураются. А нашим отдельным категориям неохота мёрзнуть на стройках, напрягаться на строительстве дорог. А уж чистоту в городе наводить — стыдоба! Уютнее кофе попивать, и чтобы за это ещё и платили», — поделилась своим мнением Наталья К.

Многие люди оказались согласны с мнением президента страны. Люди убеждены, что во многих областях действительно не хватает трудовых рук, но некоторые отметили, что проблема может заключаться в чём-то другом, нежели в том, что российский народ чурается сложной работы.

«Не в нехватке рабочих рук проблема у власти, а в нехватке рабов, готовых горбатиться на заводах за копеечные зарплаты. Рабочих-то рук в России как раз таки полно», — считает Дмитрий Б.

Рабочий Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы убеждены, что виновником нехватки рабочих является крупный частный бизнес, который в погоне за выгодой предпочитает привлекать к труду мигрантов, за которых никто даже не несёт ответственности.

«Вот и надо занять жителей именно Российской Федерации, а не привлекать в страну, по сути, рабов частного бизнеса!» — указал Александр Б.

Ряд пользователей считают, что трудовые мигранты в России больше похоже на рабскую силу, потому что их зачастую принимают на работу нелегально и полулегально, но, что главное, мигрант никаким образом не защищён в своих правах.

«Никаких трудовых мигрантов из-за рубежа нам не надо! Обеспечьте своих граждан работой с достойной зарплатой! Нехватка рабочих рук это выдумки тех предпринимателей, которые привыкли к дешёвой рабочей силе! Вот они и нанимают гастарбайтеров!» — пишет Коля Н.

Часть граждан призвала российские власти обратить свой взор на частный бизнес и заставить его представителей брать на работу тех, кто имеет на это право. В случае, если же это мигрант, предприниматель обязан нести за него всю ответственность, включая медицинскую.

«Может, надо было вопрос обсудить с предпринимателями, почему они не хотят платить достойную зарплату гражданам России? Конечно, выгодно им мигрантов брать: от налоговой уходят, ни больничных, ни отпускных, да и при несчастном случае никто не отвечает. Мигранты существуют не в интересах простых граждан, а в интересах российских олигархов. СССР во всех сферах существовал без мигрантов, и в такой стране люди получали достойную зарплату и не нарушали трудовой договор», — отметил Геннадий Г.

Трудовые мигранты

Нашлись и те, у кого возникли вопросы к главам соседних республик, которые почему-то предпочитают отправлять своих граждан на заработки в Российскую Федерацию, нежели создавать в своих странах новые рабочие места и повышать заработную плату.

«А что, президент Таджикистана не нуждается уже в своём народе? Или платить нечем? Поэтому он решил по России разбросать своих граждан, как ненужный «элемент»? Разве так поступают лидеры государств?» — задаётся вопросом Тамара П.

Напомним, 8 мая президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и заявил, что реально рабочих рук сейчас в России не хватает в целых отраслях экономики, и поэтому власти делают всё, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя в стране комфортно.