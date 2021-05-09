Смоленск, , 12:51 — REGNUM Парад войск Смоленского территориального гарнизона, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в городе-герое Смоленска 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в регионе начались с возложений цветов и венков к мемориалам. Глава региона Алексей Островский совместно с депутатами Государственной думы, представителями региональной власти возложили венки и цветы к Вечному огню и мемориальному панно «Бессмертный полк» в Сквере Памяти Героев.

На главной площади Смоленска состоялся традиционный праздничный парад. Его открыли военнослужащие роты Почетного караула, они торжественно внесли на главную площадь города копию Знамени Победы и Государственный флаг Российской Федерации.

«Нацисты превратили Смоленщину в руины и пепелище, но именно здесь — на пропитанной кровью и слезами русской земле — закладывались основы будущей Великой Победы. Смоленские сражения 1941 и 1943 годов в полной мере продемонстрировали твердую волю, силу духа и мощь несгибаемого характера советского солдата, явили миру выдающиеся примеры доблести и героизма, вселяя ужас в ненавистного врага. Мы преклоняемся перед мужеством поколения победителей и никогда не забудем тех, кто погиб, сражаясь за нашу свободу во фронтовых окопах, подполье и партизанских отрядах, кто был замучен в застенках гестапо, лагерях смерти и гетто, заживо сожжен карателями на оккупированных территориях, умер в блокадном Ленинграде и фашистской неволе, ушел из жизни в послевоенные годы», — обратился к смолянам глава региона Алексей Островский.

Участники парада почтили память павших в годы Великой Отечественной войны Минутой молчания.

Затем строевым шагом по площади Ленина прошли около 1200 военнослужащих. Военный парад частей Смоленского гарнизона открыла рота барабанщиков Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса. В параде приняли участие расчеты Военной академии войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, военнослужащие 144-й гвардейской Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии, 29-й отдельной железнодорожной Варшавской орденов Кутузова и Красной Звезды бригады, 49-й Зенитной Ракетной бригады 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии, сотрудники региональных управлений Федеральной Службы исполнения наказаний и МЧС. В механизированной колонне по площади прошли 27 единиц боевой техники, в том числе, дивизионные пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны (образца 1942 года). Командовал парадом начальник кафедры Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, кавалер Ордена Мужества, кавалер Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и первой степени с мечами, кандидат военных наук, ветеран боевых действий, полковник Алексей Ковынёв. Принимал парад командир 144-й гвардейской Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии, кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых действий, гвардии генерал-майор Виталий Слепцов.