Красногорск, , 12:50 — REGNUM Вводить новые ограничения в Московской области в связи с пандемией коронавирусной инфекции не планируется. Об этом 9 мая заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Он уточнил, что в Подмосковье уже привито более 800 тысяч человек.

«Идёт вакцинация, не останавливается на праздники», — отметил в беседе с РИА Новости глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Он отметил, что задача властей и врачей — активно разъяснять пользу и важность вакцинации.