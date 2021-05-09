Гатчина, Ленинградская область, , 13:03 — REGNUM В День Победы торжественные памятные мероприятия, прохождение войск с техникой и авиацией, а также митинг состоялись в столице Ленинградской области, городе Гатчина.

Военный парад в Гатчине 9 мая 2021 года Lenobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

У стелы «Гатчина-город воинской славы» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возложил цветы к подножию монумента, сообщили 9 мая в пресс-службе губернатора. Затем вместе с ветеранами и жителями Гатчины глава региона наблюдал торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона.

Также в честь праздника в Гатчине была развернута выставка современной военной техники и вооружения, и состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Историю забывать нельзя. Сейчас всё меньше остаётся участников войны. Обращаюсь к своему поколению и тем, кто младше, наша задача — беречь оставшихся ветеранов и говорить правду о войне, как нам передавали ее наши родители. Это святая память о Великой Победе», — сказал, обращаясь к жителям Гатчины, Александр Дрозденко.

Напомним, в августе-сентябре 1941 года в Гатчине героически сдерживал врага под Ленинградом Красногвардейский укрепрайон. В 2015 году Гатчине присвоено звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Родины.